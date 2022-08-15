واشنطن والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما لتحقيق "الحكم الرشيد" في العراق

شفق نيوز/ أكد سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لدى بغداد، يوم الإثنين، دعم بلديهما لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء بين السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق فيل فارجولا، وفقاً لبيان من السفارة الأمريكية، ورد الى وكالة شفق نيوز.

واشار البيان الى ان "الجانبين ناقشا دعم الشعب العراقي في سعيه لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد والاستقرار والنمو الاقتصادي وزيادة الأمن وأكدا التزامهما بمساعدة العراق".

وحثت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين جميع العراقيين على "التحاور"، مشددة على أن استقرار وثبات العراق مهم جدا لإيران.

ويمر المشهد السياسي العراقي بوضع متأزم وطريق مسدود لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.