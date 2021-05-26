سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واشنطن "منزعجة" وتطالب بتحقيق "عاجل ومعمق" بحادثة قتل المتظاهرين في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-05-26T13:06:35+0000
واشنطن "منزعجة" وتطالب بتحقيق "عاجل ومعمق" بحادثة قتل المتظاهرين في بغداد

شفق نيوز/ أعربت السفارة الامريكية في بغداد، يوم الاربعاء، عن "انزعاجها الشديد" إزاء حادثة  قتل المتظاهرين في بغداد أمس، مطالبة الحكومة العراقية باجراء تحقيق "عاجل ومعمق".

وقالت السفارة الأمريكية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،  إنها "تعرب عن انزعاجها الشديد جراء التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين خلال تظاهرة يوم أمس في بغداد".

وأكدت أنها "تدعم حق جميع العراقيين في التجمهر والتعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أعمال عنفٍ أو انتقام"، مشددة أنه "يتحتم على الحكومة أن تجري تحقيقاً عاجلاً ومعمقاً بُغية اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن التحريض على أعمال العنف والإضطلاع بها".

 وأفادت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بسقوط 152 قتيلاً وجريحاً خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد مساء الثلاثاء.

وشهدت بغداد احتجاجات حاشدة تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة وتخللتها أعمال عنف في ساحة التحرير، وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق في أعمال العنف.

 

 

 

 

 

 

 

related

مجلس النواب يتعهد بتشريع قانون انتخابات "يلبي طموح الشعب"

Date: 2019-12-03 19:14:12
مجلس النواب يتعهد بتشريع قانون انتخابات "يلبي طموح الشعب"

بعد ملامسته لمصاب.. ما نتيجة فحوصات العبادي لفيروس كورونا؟

Date: 2020-11-24 07:02:00
بعد ملامسته لمصاب.. ما نتيجة فحوصات العبادي لفيروس كورونا؟

مجلس النواب يصوت على فقرات "حاسمة" من قانون الانتخابات

Date: 2019-12-24 15:26:54
مجلس النواب يصوت على فقرات "حاسمة" من قانون الانتخابات

الصدر يرد على دعوات الغاء صلاة الجمعة خوفاً من كورونا

Date: 2020-02-27 22:37:33
الصدر يرد على دعوات الغاء صلاة الجمعة خوفاً من كورونا

رئاسة البرلمان تحدد موعد بدء جلسة اليوم وتعقد اجتماعين بشأن الموازنة

Date: 2021-03-28 17:26:39
رئاسة البرلمان تحدد موعد بدء جلسة اليوم وتعقد اجتماعين بشأن الموازنة

اسرائيل تتهم سليماني والحرس الثوري بقيادة اعمال قتل المتظاهرين العراقيين

Date: 2019-11-04 12:01:07
اسرائيل تتهم سليماني والحرس الثوري بقيادة اعمال قتل المتظاهرين العراقيين

بعد تهديد الكاظمي.. العصائب تتراجع وتقرر "تغليب صوت العقل"

Date: 2020-12-25 20:55:27
بعد تهديد الكاظمي.. العصائب تتراجع وتقرر "تغليب صوت العقل"

اول تعليق من الصدر على تكليف الزرفي

Date: 2020-03-18 10:34:01
اول تعليق من الصدر على تكليف الزرفي