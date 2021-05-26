واشنطن "منزعجة" وتطالب بتحقيق "عاجل ومعمق" بحادثة قتل المتظاهرين في بغداد

شفق نيوز/ أعربت السفارة الامريكية في بغداد، يوم الاربعاء، عن "انزعاجها الشديد" إزاء حادثة قتل المتظاهرين في بغداد أمس، مطالبة الحكومة العراقية باجراء تحقيق "عاجل ومعمق".

وقالت السفارة الأمريكية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تعرب عن انزعاجها الشديد جراء التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين خلال تظاهرة يوم أمس في بغداد".

وأكدت أنها "تدعم حق جميع العراقيين في التجمهر والتعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أعمال عنفٍ أو انتقام"، مشددة أنه "يتحتم على الحكومة أن تجري تحقيقاً عاجلاً ومعمقاً بُغية اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن التحريض على أعمال العنف والإضطلاع بها".

وأفادت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بسقوط 152 قتيلاً وجريحاً خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد مساء الثلاثاء.

وشهدت بغداد احتجاجات حاشدة تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة وتخللتها أعمال عنف في ساحة التحرير، وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق في أعمال العنف.