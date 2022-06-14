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واشنطن: مستعدون للعمل مع أي حكومة عراقية بشرط

Category: سیاسة

Date: 2022-06-14T18:20:33+0000
واشنطن: مستعدون للعمل مع أي حكومة عراقية بشرط

شفق نيوز/ أكد مسؤول بالخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي حكومة عراقية.

وتأتي تصريحات المسؤول الاميركي التي اوردها موقع الحرة، بعد يوم من تقديم 73 نائبا من التيار الصدري استقالاتهم من البرلمان العراقي، والذي شكل منعطفا جديدا في البلاد التي تمر بأزمة سياسية تعطل انتخاب رئيس للبلاد واختيار رئيس للحكومة.

وتفادى المسؤول التعليق على استقالة نواب كتلة مقتدى الصدر من مجلس النواب العراقي، وقال، "لا تعليق على التطورات التي حصلت".

وأضاف: "نحن مستعدون للعمل مع أي حكومة تضع سيادة العراق ومصالح الشعب العراقي في صلب جدول أعمالها".

وبعد ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة ومبادرات سياسية لا تحصى، لم تتقدّم العملية السياسية في العراق. ويتوقّف ذلك على التوافق بين الأطراف الشيعية المهيمنة على العملية السياسية منذ العام 2003.

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