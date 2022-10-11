واشنطن لقادة العراق بعد "عام الفشل" : لم تتمكنوا من حل خلافاتكم وادخلوا في حوار بلا عنف

شفق نيوز / دعت الولايات المتحدة القادة السياسيين العراقيين الى اجراء حوار "واسع وشامل" من اجل تشكيل حكومة جديدة وعدم اللجوء الى العنف "غير المقبول"، فيما بينت ان بعد مرور عام على الانتخابات المبكرة لم يتمكنوا من حل خلافاتهم السياسية.

وقال المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان بمناسبة مرور عام على الانتخابات العراقية المبكرة واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "قبل عام، صوّت العراقيون في انتخابات مبكرة ذات مصداقية على أمل أن تسفر عن حكومة تعكس إرادة الشعب العراقي. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن قادة العراق من حل خلافاتهم السياسية".

وأضاف برايس أن "الولايات المتحدة تؤيد إجراء حوار واسع وشامل من أجل رسم مسار مشترك للمضي قدماً، ونضم صوتنا إلى العديد من أصدقائنا العراقيين في التأكيد مرة أخرى على أن العنف غير مقبول، وندعو جميع الأطراف إلى أن تتخذ مساراً سلمياً وشاملاً للخروج من المأزق السياسي الحالي".

وتابع المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "في الوقت الراهن، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة مع حكومة وشعب العراق لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، وضمان الهزيمة الدائمة لداعش، والقضاء على الفساد، وزيادة المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ".