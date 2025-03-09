واشنطن قلقة على غرق بغداد.. والتز يخبر السوداني: ضغوط ترامب ستزداد على طهران

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أن الضغط على إيران سيزداد إذا استمرت في تطوير قدرات الأسلحة النووية و"دعم الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة"، بما في ذلك في العراق.

جاء ذلك في منشور خاص لوالتز على حسابه بمنصة أكس، عقب مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

National Security Advisor Mike Waltz spoke on Sunday morning with Iraqi Prime Minister Mohammed Shiaa al-Sudani. The National Security Advisor wished Prime Minister Al-Sudani a Ramadan Kareem, and expressed his concerns regarding the recent flooding in Baghdad.⁰Mr. Waltz… — Mike Waltz (@MikeWaltz47) March 9, 2025

وأعرب والتز عن مخاوفه بشأن الفيضانات الأخيرة في بغداد.

كما أكد على أهمية التحرك نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مبنية على المصالح الأمنية والتجارية.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن قرار عدم تجديد الإعفاء من العقوبات على صادرات الكهرباء الإيرانية يتوافق مع استراتيجية "الضغط الأقصى" للرئيس ترامب على إيران، وأن الضغط على إيران سيزداد إذا استمرت إيران في تطوير قدرات الأسلحة النووية ودعم الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في العراق.

ورحب بـ"جهود السوداني لتحقيق استقلال الطاقة للعراق، وشجع حكومته على الترحيب بمزيد من شركات الطاقة الغربية والأمريكية في قطاعي النفط والغاز في العراق".

كما حث مستشار الأمن القومي الحكومة العراقية على العمل مع حكومة إقليم كوردستان لمعالجة النزاعات الخاصة بالعقود ودفع المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأمريكية، وطلب أيضًا من الحكومة العراقية الاحتفاظ بمنسق استثمار للعمل مع الشركات الأمريكية التي تسعى إلى الاستثمار والعمل في العراق.

وشكر مستشار الأمن القومي رئيس الوزراء على التزامه بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق، وأكد على التزام إدارة ترامب بتعميق العلاقات في مجال الطاقة والاقتصاد بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الأمريكي والعراقي.

وكان بيان لمكتب السوداني ذكر أن الأخير ووالتز أكدا التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، فيما أشار والتز إلى أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".

انتهت السبت، (8 آذار/ مارس 2025)، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.

وشددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لم يبدأ العمل به الآن بسبب مشاكل فنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا.

وفي تصريحات أدلى بها نواب لوكالة شفق نيوز، أكد نائب رئيس لجنة الكهرباء في البرلمان العراقي، وليد السهلاني، أن انقطاع الغاز الإيراني، سيسبب خسارة 8 آلاف ميغاواط من منظومة الكهرباء في البلاد.

فيما كشف المتحدث باسم لجنة النفط والغاز النيابية، علي شداد، عن توجه الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً عن الإيراني بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، معلناً عن مشروع يجري العمل على إنجازه بسرعة عالية في البصرة، أقصى جنوبي البلاد.