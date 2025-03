واشنطن قلقة على غرق بغداد.. والتز يخبر السوداني: ضغوط ترامب ستزداد على طهران

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أن الضغط على إيران سيزداد إذا استمرت في تطوير قدرات الأسلحة النووية و"دعم الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة"، بما في ذلك في العراق.

جاء ذلك في منشور خاص لوالتز على حسابه بمنصة أكس، عقب مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

National Security Advisor Mike Waltz spoke on Sunday morning with Iraqi Prime Minister Mohammed Shiaa al-Sudani. The National Security Advisor wished Prime Minister Al-Sudani a Ramadan Kareem, and expressed his concerns regarding the recent flooding in Baghdad.⁰Mr. Waltz…