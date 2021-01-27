واشنطن قد تراجع قرار سحب القوات الامريكية من العراق وأفغانستان

شفق نيوز/ افادت مصادر في البنتاغون، أن وزير الدفاع الجديد، لويد أوستن من المتوقع ان يراجع، أعداد القوات في أفغانستان والعراق في محاولة لفحص الاستراتيجية الأميركية في هذين الملفين، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته إن قرار ترامب بسحب أكثر من 3 آلاف جندي من منطقتين أساسيتين بسرعة، الشهر الماضي، دفع بالإدارة الأميركية الجديدة إلى التفكير باستراتيجيتها في العراق وأفغانستان.

وقال المتحدث باسم أوستن، جون كيربي، إن المسؤولين لم يصدروا قرارا رسميا بعد لمراجعة أعداد الجنود في الدولتين، مضيفا "من المنطقي أن تقوم الإدارة المقبلة بمحاولة فهم طبيعة العمليات في كلا الموقعين والموارد التي يتم تخصيصها لهذه المهام".

واردف بالقول "لم يتغير شيء برغبتنا في الدفاع عن الشعب الأميركي من تهديد الإرهاب، مع التأكد من أن الموارد تتواءم مع استراتيجيتنا".

وتابع المتحدث قائلا ان أي قرار بشأن عدد القوات، سيخضع للنقاش مع الحكومة الأفغانية والعراقية، ولم يحدد الشخص الذي سيتولى مسؤولية المراجعة أو موعد إنهائها.

وكان ترامب قد أمر بتخفيض القوات الأميركية في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كلتا الدولتين، في محاولة لإنهاء المشاركات العسكرية الأميركية خارج البلاد، بينما نوه خبراء عسكريون بأن قرار سحب القوات يجب أن يعتمد على الظروف الميدانية ومستوى العنف.

ويقول محللون، وفقا للصحيفة الأميركية، إن الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، يملك خيارات محدودة، فقد يعتبر قرار إعادة المزيد من الجنود إلى مناطق النزاع "محفوفا بالمخاطر"، بينما قد يتسبب السحب السريع للقوات الأميركية بتصعيد العنف وعكس النتائج العسكرية المرجوة.