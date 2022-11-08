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واشنطن عن مقتل مواطنها في بغداد: نراقب التحقيقات وليس لدينا تعليق آخر

Category: سیاسة

Date: 2022-11-08T16:28:21+0000
واشنطن عن مقتل مواطنها في بغداد: نراقب التحقيقات وليس لدينا تعليق آخر

شفق نيوز/ علقت السفارة الأمريكية في العراق، يوم الثلاثاء، على حادثة مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد من قبل مسلحين مجهولين.

وقالت السفارة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "بعثة الولايات المتحدة في العراق تؤكد وفاة المواطن الأمريكي ستيفن إدوارد ترويل في بغداد، ونحن نراقب عن كثب تحقيق السلطات المحلية في سبب الوفاة".

وأضافت، "نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد على خسارتهم، ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة من خلال قنصليتنا.. احتراماً لخصوصية عائلة الفقيد خلال هذا الوقت العصيب"، وختمت "ليس لدينا أي تعليق آخر".

ومساء أمس الاثنين، أقدم مسلحون مجهولون، على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، بعد إطلاق النار على سيارة مدنية ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ووجه وزير الداخلية العراقية عبد الامير الشمري يوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة مكون من كبار ضباط وكالة الاستخبارات لمعرفة ملابساتها.

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