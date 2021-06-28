واشنطن عن قمة بغداد الثلاثية: خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقليمي

شفق نيوز/ وصفت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن بـ"الخطوة المهمة" لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستقرار الإقليمي.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "ترحب الولايات المتحدة بالزيارة التاريخية التي قام بها رئيس مصر وملك الأردن إلى بغداد".

وأضافت "تعد هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية الإقليمية بين العراق ومصر والأردن ودفع الاستقرار الإقليمي".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد أمس الأحد، قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث ناقشوا عدداً من القضايا المشتركة المهمة سياسياً واقتصادياً وأمنياً وإقليمياً.