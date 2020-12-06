واشنطن تؤكد لبغداد التزامها بالتعاون من أجل "عراق آمن"

شفق نيوز/ عبر السفير الأميركي لدى بغداد، اليوم الاحد، عن التزام بلاده "بتعزيز الشراكة وتعميق العلاقة" من أجل "عراق آمن ومستقر".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر"، موضحاً أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي، ومناقشة ملف النازحين، والتأكيد على مواصلة الدعم لضمان العودة الآمنة إلى مناطقهم، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وعبَّر السفير الأميركي، خلال اللقاء، بحسب البيان، عن "التزام الولايات المتحدة الأميركية بتعزيز الشراكة وتعميق العلاقة مع الشعب العراقي"، مؤكداً "استمرارَ التعاون من أجل عراق آمن ومستقر".