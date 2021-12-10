واشنطن تؤكد التزامها بالشراكة الاستراتيجية مع العراق

شفق نيوز/ أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، التزامها بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه مع العراق.

وقالت السفارة الأمريكية لدى العراق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحتفل اليوم بالذكرى الرسمية للهزيمة الإقليمية لداعش قبل أربع سنوات في الــ 10 من شهر كانون الأول، والتي أسفرت عن تحرير أكثر من 8 ملايين عراقي وسوري كانوا يعيشون في السابق تحت سيطرته".

وأضافت، "في هذا اليوم، نستذكر الأرواح التي أُزهقت في ظل احتلال داعش، ونُكرّم تضحيات كل من كافح لتحرير العراق من قبضته"، موجهة التهنئة إلى "القوات الأمنية العراقية، بما في ذلك البيشمركة، على التقدم الاستثنائي المُحرز في محاربة فلول داعش".

وتابعت السفارة بالقول، "في الوقت الذي يتطلع فيه أصدقاؤنا وشركاؤنا العراقيون صوب بناء عراقٍ مستقرٍ ومزدهرٍ وديمقراطي وموحد، تبقى الولايات المتحدة ملتزمة وبعمق بشراكتنا الإستراتيجية متعددة الأوجه".