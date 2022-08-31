واشنطن توجه رسالة الى الأطراف العراقية: عليكم بضبط النفس والحوار

شفق نيوز/ دعت السفيرة الامريكية في العراق إلينا رومانوفسكي، يوم الأربعاء، الى الهدوء وضبط النفس والحوار بين جميع الأطراف العراقية.

وقالت السفيرة رومانوفسكي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نشعر ببالغ الأسى مع الأسر المفجوعة الذين فقدوا أحباءهم خلال مظاهرات الأيام القليلة الماضية ونتمنى الشفاء العاجل للكثيرين الذين ما زالوا مصابين".

وأضافت، "نشارك في الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس والحوار بين جميع الأطراف حتى لا تتكرر هذه الأحداث المأساوية ابداً".

وكانت السفيرة الامريكية في العراق إلينا رومانوفسكي، رحبت امس الثلاثاء، بقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاخير الذي دعا فيه لإنهاء الصراعات المسلحة وسحب المتظاهرين من المنطقة الخضراء.

وقالت السفيرة رومانوفسكي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ترحب الولايات المتحدة بالدعوات التي وجهت مؤخراً إلى المتظاهرين بإنهاء الصراع فوراً والانسحاب من المؤسسات الحكومية، وتشجعنا التقارير التي تفيد بأن المشاركين في الاعتصام قد بدأوا يتفرقون". وأضافت ان "واشنطن تحث جميع المواطنين على السماح لمؤسسات الحكومة العراقية بمواصلة عملها لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته. حيث لا يمكن حل التحديات العاجلة التي يواجهها العراق إلا من خلال الحوار الجاد. حان الوقت الآن".

وابدى صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم، امتعاضه الشديد إزاء عزم الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية بعقد جلسة لمجلس النواب تمهدياً للمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية، فيما وصف هذه المواقف الصادرة من الإطار بـ"الوقحة"، أعتبر أن التيار الصدري بات "عدوهم الأول بكل الوسائل المتاحة" باستثناء العنف في حال لم يعلنوا الحداد على ضحايا احتجاجات "ثورة عاشوراء".