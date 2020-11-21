سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

واشنطن توجه تحذيراً شديداً لإيران بشأن القوات الامريكية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-11-21T05:44:04+0000
واشنطن توجه تحذيراً شديداً لإيران بشأن القوات الامريكية في العراق

شفق نيوز/ حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران إليوت أبرامز، طهران من مهاجمة المجاميع المسلحة الموالية لها القوات الامريكية في العراق.

وذكر أبرامز في مقابلة خاصة مع موقع قناة "العربية" بنسخته الإنجليزية أن "الولايات المتحدة سوف ترد بشكل قوي على أي اعتداء تنفذه إيران أو ميليشياتها على مواطنيين أميركيين".

وأضاف "ليس في نية الرئيس دونالد ترمب خلق صراع جديد في المنطقة وهو أعلن مؤخرا سحب قوات أميركية من العراق وأفغانستان"، مستدركا القول "لكننا نعلم جيدا أن إيران متورطة بأعمال خطيرة في المنطقة وشاهدنا هذا الأمر واضحا في العراق، وأعتقد بأن الأمر واضح للجميع من قبل أن تنشره النيويورك تايمز".

وشدد المبعوث الامريكي على أنه "لو فكرت إيران أو ميليشياتها في مهاجمة الأميركيين وإلحاق الأذى بهم أو قتلهم سيكون هناك رد أميركي قوي جدا".

related

إيران: أمريكا اعترفت بتفوقنا على صدام حسين

Date: 2019-05-24 14:58:54
إيران: أمريكا اعترفت بتفوقنا على صدام حسين

صحيفة بريطانية تؤشر اخفاق خليفة سليماني بالعراق "وظفر" امريكا والسعودية

Date: 2020-05-11 17:17:21
صحيفة بريطانية تؤشر اخفاق خليفة سليماني بالعراق "وظفر" امريكا والسعودية

بومبيو يهاتف عبد المهدي ويناقشان تطورات الازمة بين امريكا وايران

Date: 2019-06-14 15:43:55
بومبيو يهاتف عبد المهدي ويناقشان تطورات الازمة بين امريكا وايران

عبداللهيان يكشف عن "مخطط أمريكي" للأوضاع في العراق

Date: 2019-10-30 15:41:09
عبداللهيان يكشف عن "مخطط أمريكي" للأوضاع في العراق

صالح لا يستبعد انسحاب امريكا من المنطقة ويتحدث عن تحالف جديد للعراق

Date: 2019-10-28 07:38:38
صالح لا يستبعد انسحاب امريكا من المنطقة ويتحدث عن تحالف جديد للعراق

دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

Date: 2019-06-22 14:15:13
دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

تقرير امريكي يفصح عن خفض ايران التصعيد مع امريكا بالعراق دعما للكاظمي

Date: 2020-05-20 08:11:42
تقرير امريكي يفصح عن خفض ايران التصعيد مع امريكا بالعراق دعما للكاظمي

روحاني: الإدارة الامريكية تمارس الاضطهاد بحق الشعب العراقي

Date: 2020-01-28 11:52:05
روحاني: الإدارة الامريكية تمارس الاضطهاد بحق الشعب العراقي