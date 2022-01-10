واشنطن تهنئ الحلبوسي ونائبيه وتدعو للاسراع في تشكيل حكومة عراقية جديدة

شفق نيوز/ رحب الولايات المتحدة الامريكية، يوم الاثنين، بانتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي مع نائبيه، داعية للاسراع في تشكيل حكومة جديدة.

وقالت السفارة الامريكية في بغداد، عبر بيان صدر اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة ترحب بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والذي يُعدُ جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية.

وأضافت "نتقدّم بأحرّ التهاني لرئيس مجلس النواب المُعاد انتخابه محمد الحلبوسي وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله".

وأشار البيان الامريكي، إلى "الدور المُهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين"،مؤكداً "إننا نشارك الأمل في أن يشرع قادةُ العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المُهم والمُتمثّل في الاستمرار في حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات المُلِحّة التي تواجه العراق والمنطقة حاليا".

وتابع، "يحدونا الأملُ في أن تعكسَ الحكومة الجديدة فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق".