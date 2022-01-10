سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واشنطن تهنئ الحلبوسي ونائبيه وتدعو للاسراع في تشكيل حكومة عراقية جديدة

Category: سیاسة

Date: 2022-01-10T08:02:10+0000
واشنطن تهنئ الحلبوسي ونائبيه وتدعو للاسراع في تشكيل حكومة عراقية جديدة

شفق نيوز/ رحب الولايات المتحدة الامريكية، يوم الاثنين، بانتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي مع نائبيه، داعية للاسراع في تشكيل حكومة جديدة.

وقالت السفارة الامريكية في بغداد، عبر بيان صدر اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة ترحب بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والذي يُعدُ جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية.

وأضافت "نتقدّم بأحرّ التهاني لرئيس مجلس النواب المُعاد انتخابه محمد الحلبوسي وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله".

وأشار البيان الامريكي، إلى "الدور المُهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين"،مؤكداً "إننا نشارك الأمل في أن يشرع قادةُ العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المُهم والمُتمثّل في الاستمرار في حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات المُلِحّة التي تواجه العراق والمنطقة حاليا".

وتابع، "يحدونا الأملُ في أن تعكسَ الحكومة الجديدة فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق".

 

related

مسعود بارزاني: انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة بداية مهمة لتعديل مسار العملية السياسية

Date: 2022-01-09 20:59:47
مسعود بارزاني: انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة بداية مهمة لتعديل مسار العملية السياسية

رئيس كوردستان يهنئ الحلبوسي ونائبيه: آمل بعملية سياسية جامعة لكل القوى

Date: 2022-01-10 07:15:29
رئيس كوردستان يهنئ الحلبوسي ونائبيه: آمل بعملية سياسية جامعة لكل القوى

انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي لدورة ثانية

Date: 2022-01-09 16:54:37
انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي لدورة ثانية

الحلبوسي بأول تصريح له بعد انتخابه رئيساً للبرلمان: نحتاج الى تصحيح الكثير

Date: 2022-01-09 19:54:20
الحلبوسي بأول تصريح له بعد انتخابه رئيساً للبرلمان: نحتاج الى تصحيح الكثير

جبهة النجيفي تطالب رسمياً بإقالة الحلبوسي

Date: 2020-10-27 16:23:16
جبهة النجيفي تطالب رسمياً بإقالة الحلبوسي

الجدل ينحصر بثلاث فقرات في الأمتار الأخيرة لتمرير الموازنة

Date: 2021-03-19 11:50:14
الجدل ينحصر بثلاث فقرات في الأمتار الأخيرة لتمرير الموازنة

وفاة عضو مجلس النواب العراقي حنين القدو

Date: 2020-12-13 20:46:08
وفاة عضو مجلس النواب العراقي حنين القدو

مسؤولون حكوميون إلى البرلمان العراقي لتقديم توضيحات عن أزمة الهول- الجدعة

Date: 2021-06-07 10:52:00
مسؤولون حكوميون إلى البرلمان العراقي لتقديم توضيحات عن أزمة الهول- الجدعة