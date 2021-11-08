واشنطن تهدد: نحتفظ بالرد على استهداف منزل الكاظمي بالشراكة مع الحكومة العراقية

شفق نيوز/ هددت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، بالرد على الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بالشراكة مع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحفي، "نحتفظ بحقنا بالشراكة مع الحكومة العراقية بالرد على الهجوم الإرهابي على رئيس وزرائه"، موضحا أن "الهجوم على منزل الكاظمي لم يستهدفه هو فقط إنما استهدف أيضا سيادة العراق".

واضاف، "رأينا العديد من الهجمات وقعت في العراق من قبل ميليشيات موالية لإيران ولكن لا نريد استباق التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية".

وتابع برايس، "أوضحنا للعراقيين بأن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية".