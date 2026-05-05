واشنطن تلاحق أكرم الكعبي و10 ملايين دولار مقابل معلومات عنه

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، رصد مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى أكرم عباس الكعبي، زعيم حركة "النجباء" العراقية.

وذكرت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الكعبي يُعد مؤسس وقائد الحركة، المصنفة ضمن الجماعات المسلحة الموالية لإيران"، مشيرة إلى "تورط عناصرها في هجمات استهدفت منشآت دبلوماسية وقواعد عسكرية أميركية في كل من العراق وسوريا".

وأضافت أن "تلك الهجمات أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة عدد من الجنود"، مؤكداً أن "المكافأة تأتي ضمن برنامج مخصص لتلقي معلومات عن أفراد متورطين في أنشطة تهدد الأمن".

ودعت الوزارة، بحسب المنشور، من يمتلك معلومات عن الكعبي إلى التواصل عبر قنوات مخصصة، من بينها خط ساخن على شبكة "تور" أو عبر تطبيق "سيغنال"، لافتة إلى أن مقدمي المعلومات قد يكونون مؤهلين للحصول على مكافأة مالية، على حد قولها.

وتأتي الخطوة ضمن مسار أميركي متصاعد يستهدف قادة فصائل عراقية مسلحة، إذ أعلنت واشنطن، في وقت سابق، مكافأة مماثلة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هاشم فينيان رحيم السراجي، المعروف باسم أبو آلاء الولائي، زعيم كتائب سيد الشهداء في العراق زعيم حركة أنصار الله الأوفياء حيدر مزهر، المعروف باسم حيدر الغراوي.

وبحسب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي الأميركي، تتهم واشنطن قيادات الفصائل بقيادة جماعة موالية لإيران، وتقول إن عناصرها تورطوا في قتل مدنيين عراقيين ومهاجمة منشآت دبلوماسية أميركية وقواعد وأفراد عسكريين أميركيين.