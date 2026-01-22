واشنطن تكشف عن "مبادرة" من بغداد أفضت لنقل عناصر داعش إلى العراق

شفق نيوز- واشنطن

كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، عن وجود "مبادرة" تقدم بها الجانب العراقي، أفضت لاستقبال عناصر تنظيم داعش المتواجدين في السجون السورية، داخل الأراضي العراقية.

وقال روبيو، في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة ترحب بمبادرة العراق لاستقبال عناصر تنظيم داعش.. هذه خطوة جريئة لضمان عدم تجولهم بحرية في المنطقة".

وأضاف روبيو، أن "العراق يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تهديد تنظيم داعش لجميع البلدان".

وتابع وزير الخارجية الأميركي: "نحث الدول على تحمل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها المنتمين لتنظيم داعش لمواجهة العدالة"، مؤكداً أن "‏الإرهابيين غير العراقيين سيبقون في العراق مؤقتاً".

وأعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم"، مساء أمس الأربعاء، عن البدء بنقل آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.

وقالت "سنتكوم" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بدأنا مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، وذلك لضمان بقاء الإرهابيين في مراكز احتجاز آمنة".

وأضافت: "بدأت مهمة النقل بالتزامن مع نجاح القوات الأميركية في نقل 150 مقاتلاً من داعش كانوا محتجزين في مركز احتجاز بالحسكة إلى موقع آمن في العراق، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المعتقلين الذين سيتم نقلهم إلى سبعة آلاف معتقل".