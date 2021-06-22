واشنطن تحجب عشرات المواقع العراقية والإيرانية

شفق نيوز/ أكد مصدر مسؤول في وكالة الأمن القومي الأمريكية، لشبكة "سي ان ان"، الثلاثاء، أن حكومة الولايات المتحدة صادرت العشرات من النطاقات الأمريكية لمواقع إلكترونية مرتبطة بإيران.

وعند محاولة الوصول إلى تلك المواقع، يرى المستخدمون الرسالة التالية: "تم الاستيلاء على النطاق من قبل حكومة الولايات المتحدة... كجزء من إجراء إنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

ووفق ما رصدته وكالة شفق نيوز، فإن المواقع العراقية المحجوبة شملت، الفرات نيوز، قناة آسيا الفضائية، وكالة المعلومة، وكاف، وقناة آفاق، وقناة الاشراق.

وهذه المواقع مملوكة لأحزاب وفصائل شيعية، وهي في الغالب مقربة من إيران.

أما المواقع الإيرانية التي تم إغلاقها فهي: قناة العالم، قناة المسيرة، قناة اللؤلؤة، قناة برس TV، فلسطين اليوم، النبأ، الكوثر.

وندد التلفزيون الرسمي الايراني "ايريب" الذي يرعى بعض هذه القنوات بتعطيل مواقع "وسائل إعلام موالية للمقاومة تكشف جرائم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة".

ونددت قناة المسيرة بما اعتبرته "قرصنة أمريكية ومصادرة لحقوق النشر"، وقالت في بيان نشر على موقع "انصار الله" إنها مستمرة في "التصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة".

واعتبرت أن "هذا الحظر الأمريكي لموقع (المسيرة نت) ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج أميركا لها".