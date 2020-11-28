واشنطن تعلّق على أحداث ذي قار: يجب محاسبة هؤلاء

شفق نيوز/ أدانت الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت أعمال العنف ضد المتظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت السفارة الأمريكية لدى العراق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة تدين أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين التي وقعت في مدينة الناصرية".

وأضافت، "لا مكان لأعمال العنف غير المبررة في أي ديمقراطية".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تنضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاسبة المسؤولين، وأن تقوم الحكومة بتوفير الحماية للمتظاهرين وغيرهم من المشاركين في الممارسة المشروعة لحرية التعبير".

وكان 5 أشخاص قد قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 80 آخرين بجروح عندما هاجم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر متظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

واستخدم أنصار الصدر الأسلحة النارية والبيضاء والعصي خلال اقتحام الساحة التي يعتصم فيها المحتجون منذ أكثر من عام.