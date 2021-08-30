واشنطن تعلن التزاماً طويل الامد مع العراق وكوردستان وتحذر من ظهور جديد لداعش

شفق نيوز/ أكد القنصل الامريكي في كوردستان، يوم الاثنين، التزام الرئيس جو بايدين "طويل الامد" مع العراق والاقليم، وفيما حذر من ظهور جديد لتنظيم "داعش" في البلاد، أشار إلى أن الوضع العراقي يختلف عن افغانستان.

وقال القنصل الامريكي في الاقليم روبرت بالادينو خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في اربيل مع مجموعة من وسائل الاعلام الكوردية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "امريكا بدأت بسحب قواتها من العراق حسب ما تم الاتفاق عليه"، مبيناً أن "القوات المتبقية سيتم تنظيمها حسب الاتفاق وهي قوات تدريبية".

وأضاف أن "الحرب مع داعش لم تنته بعد"، مشيراً إلى أن "الرئيس بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بدعم العراق واقليم كوردستان".

وأكد بالادينو، "نحن متلزمون باتفاق طويل الامد مع العراق والاقليم

بخصوص الانتخايات القادمة"، مشدداً "لن ندعم اي مرشح او حزب معين في العراق، ولكن الحكومة الاميركية تدعم الحكومة العراقية في اجراء انتخابات نزيهة".

وأشار إلى أن "الحكومة الامريكية تدعم عملية التصويت، وتتمنى من العراقيين ان يمارسوا حقهم في التصويت"، لافتا إلى أن "استقرار الشرق الاوسط عبارة عن استقرار العراق، والوضع هنا يختلف عن افغانستان، ولكل بلد له خصوصيته".

ونوه بالادينو إلى أن "امريكا لن تغير سياستها في اقليم كوردستان"، مؤكداً أن بلاده "ستستمر في دعم قوات البيمشركة من ناحية تأمين الاحتياجات العسكرية والتسليح والتدريب".

وأشار إلى أن "الحكومة الامريكية ساعدت وزارة البيشمركة في اجراء الاصلاحات"، موضحا ًانها "قدمت العام الماضي أكثر من 250 مليون دولار للبيشمركة".

كما أكد القنصل الامريكي، "نحن على يقين انه اذا لم تستمر الجهود فان داعش سوف يظهر من جديد، ونعلم جيدا ان داعش مازال يشكل خطراً ولهذا التحالف الدولي مستمر في محاربته".

وقال القنصل الامريكي ايضاً "نحن نرى استمرار قيام داعش تفجير ابراج الطاقة لحرمان المواطنين من الكهرباء في هذا الفصل الحار، وأيضا نرى قيام داعش بقطع الطرق عن الناس وخطفهم وقتلهم".