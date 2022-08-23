واشنطن تعلق على "اضطرابات بغداد" وتوجه رسالتين

شفق نيوز / علقت السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الثلاثاء، على ما وصفتها "الإضطرابات" حول مجلس القضاء الأعلى، فيما وجهت رسالة إلى أطراف التصعيد السياسي، ومثلها إلى المتظاهرين.

وجاء في بيان للسفارة، نشر على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعته وكالة شفق نيوز: "نحن نراقب عن كثب تقارير الاضطرابات هذا اليوم في بغداد، حول مجلس القضاء الأعلى".

وحثت السفارة الأمريكية، جميع الأطراف على "التزام الهدوء والامتناع عن العنف، وحل أي خلافات سياسية بطريقة سلمية تستند إلى الدستور العراقي"، داعية المتظاهرين إلى "احترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية والتي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي وتخدم مصالحه".

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.