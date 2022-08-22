واشنطن تعزي بضحايا "قطارة الإمام علي" وتعلن دعماً للدفاع المدني وقوى الأمن العراقي

شفق نيوز/ عزت السفارة الامريكية في العراق، يوم الإثنين، بحادثة الانهيار الترابي لقطارة الإمام علي، في محافظة كربلاء.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تقدم الولايات المتحدة تعازيها لضحايا الانهيار الأرضي بالقرب من قطارة الإمام علي في كربلاء. نحن نقدم دعمنا لفرق الدفاع المدني مديرية الدفاع المدني العامة وقوى الأمن العراقية لجهودهم في الانقاذ".

وتابعت، "نأمل ونصلي من أجل العودة الآمنة إلى أسرهم لأولئك الذين ما زالوا محاصرين".

وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، أول أمس السبت، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، بوقت سابق من يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الانهيار الترابي لقطارة الإمام علي، في كربلاء، ليبلغ سبع حالات وفاة وستة مصابين حتى اللحظة.