خاص.. واشنطن تطالب بغداد باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفصائل

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

طالبت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة لتفكيك "الميليشيات" الموالية لإيران في البلاد "بشكل نهائي"، ووقف هجماتها المستمرة التي تستهدف المصالح الدولية والمحلية، بما في ذلك إقليم كوردستان.

وقال متحدث باسم الوزارة، لوكالة شفق نيوز: "إن الولايات المتحدة تدين بقوة الهجمات الإرهابية التي شنتها إيران والميليشيات الإرهابية المدعومة منها ضد البنية التحتية في العراق وإقليم كوردستان"، محمّلة إيران والجماعات المسلحة الموالية لها "المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً في التاسع من آذار الجاري، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شهد بحث آخر التطورات الميدانية والتصعيد الجاري في الشرق الأوسط.

وبحسب المتحدث، فإن روبيو أدان بشدة الهجمات الإرهابية التي تشنها إيران والميليشيات المتحالفة معها، مؤكداً خلال الاتصال ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة العراقية، من بينها تفكيك هذه الميليشيات بشكل نهائي، ووقف هجماتها المستمرة التي تستهدف المصالح الدولية والمحلية.

كما شدد روبيو، وفق المتحدث، على ضرورة ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لتهديد الولايات المتحدة أو أمن المنطقة.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الساحة العراقية توتراً أمنياً ملحوظاً عقب استهداف القنصلية الأميركية في أربيلوالسفارة في بغداد، بالتزامن مع هجمات طالت ناقلات نفط، ما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات متزايدة في ضبط الفصائل المسلحة وحماية البعثات الدولية.