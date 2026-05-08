واشنطن تضع "خطاً فاصلاً" أمام حكومة بغداد وتحثها على إنهاء نفوذ الفصائل

شفق نيوز - واشنطن

جددت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة، موقفها الرافض لإنخراط الفصائل المسلحة الموالية للنظام في إيران بالحكومة العراقية المقبلة، منتقدة في الوقت ذاته الغموض الذي يكتنف العلاقة بين تلك الفصائل والدولة.

وبحسب شبكة "NBC News" نقلا عن الخارجية الأميركية، فإن: هناك خطاً فاصلاً "غير واضح" حاليا بين الدولة العراقية والمليشيات المرتبطة بإيران، حاثةً الحكومة العراقية الجديدة التي من المرتقب أن يشكلها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي "على قطع علاقاتها مع تلك الجماعات.