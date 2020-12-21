واشنطن تصف الهجوم على سفارتها ببغداد بـ"المتهور"

شفق نيوز/ ندد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بالهجوم الصاروخي الذي شنته جماعات خارجة عن القانون على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، بغداد، أمس الأحد، وتسبب في جرح عدد من المدنيين العراقيين.

وقال بومبيو: "المليشيات المدعومة من إيران قامت مجددا بشكل صارخ ومتهور بالهجوم على بغداد، وجرح المدنيين العراقيين".

وأضاف بومبيو أن "الشعب العراقي يستحق أن تتم محاكمة المهاجمين وعلى المجرمين والفاسدين الكف عن أعمالهم المزعزعة للاستقرار".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت إطلاق ثمانية صواريخ "كاتيوشا" في المنطقة الخضراء التي تقع فيها السفارة الأميركية، ليل الأحد الاثنين، وقامت السفارة باعتراض الصواريخ معلنة وقوع "أضرار خفيفة" في المبنى ورجحت وقوع جرحى في صفوف المدنيين.

ونددت السفارة بالهجوم مطالبة بمحاسبة المسؤولين، فيما تعهدت السلطات العراقية بحماية المنشآت الدبلوماسية ووصفت الهجوم بـ "الأعمال الإجرامية".

واستُهدفت السفارة الأميركية وغيرها من المواقع العسكرية والدبلوماسية الأجنبية بعشرات الصواريخ والعبوات الناسفة منذ خريف العام 2019.

وحمّل مسؤولون غربيون وعراقيون جماعات متشددة بينها "كتائب حزب الله" الموالية لإيران مسؤوليتها.

ووافقت هذه المجموعات في تشرين الأول 2020 على هدنة مفتوحة لكن يبدو أن هجوم الأحد يشكّل ثالث خرق لها.