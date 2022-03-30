واشنطن تشيد بدور بارزاني وتؤكد: نريد حكومة عراقية قوية

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، اليوم الاربعاء، العملية السياسية وخطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أكد تولر أن واشنطن تريد حكومة عراقية قوية.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني استقبل السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر والوفد المرافق له حيث جدد تولر، التأكيد على دعم بلاده لاستقرار إقليم كوردستان والعراق".

وأكد السفير الأمريكي أن "الولايات المتحدة تريد أن تكون الحكومة العراقية المقبلة حكومة قوية وثمن دور بارزاني في تأسيس إقليم كوردستان والعراق الجديد والعملية السياسية العراقية".

وأضاف البيان؛ انه "في جانب آخر من هذا اللقاء، تم تبادل الآراء حول التحديات والمعوقات التي تعترض العملية السياسية والضغط على الأحزاب السياسية لٲرباك تنفیذ الإجراءات الدستورية والديمقراطية في العملية السياسية العراقية.

وبشأن الأزمة السياسية العراقية قال بارزاني، إنه "من أجل تصحيح الوضع في العراق على مجلس النواب والمؤسسات الأخرى القيام بواجباتها الطبيعية وتنفيذ مبادئ الشراكة والتوازن والدستور، بعيداً عن أي ضغوط".

على صعيد آخر استقبل مسعود البارزاني يوم الأربعاء وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن. وقال بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم في اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق والمنطقة، والأزمات المختلفة، والأسباب النتائج المتوقعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وفيما يتعلق بالوضع في العراق، عبر الطرفان عن املهما ان تزول العقبات أمام العملية السياسية في العراق وأن تكون الحكومة العراقية المقبلة مسؤولة عن المشاكل وتنفيذ بنود الدستور.

وكان وضع الإيزيديين واللاجئين في سنجار محور آخر من محاور الاجتماع، بحسب البيان.