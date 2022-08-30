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واشنطن ترحب بقرار الصدر: لا يمكن حل التحديات إلا بالحوار الجاد

Category: سیاسة

Date: 2022-08-30T17:38:13+0000
واشنطن ترحب بقرار الصدر: لا يمكن حل التحديات إلا بالحوار الجاد

شفق نيوز/ رحبت السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانوفسكي، يوم الثلاثاء، بقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاخير الذي دعا فيه لإنهاء الصراعات المسلحة وسحب المتظاهرين من المنطقة الخضراء.

وقالت السفيرة رومانوفسكي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ترحب الولايات المتحدة بالدعوات التي وجهت مؤخراً إلى المتظاهرين بإنهاء الصراع فوراً والانسحاب من المؤسسات الحكومية، وتشجعنا التقارير التي تفيد بأن المشاركين في الاعتصام قد بدأوا يتفرقون".

وأضافت ان "واشنطن تحث جميع المواطنين على السماح لمؤسسات الحكومة العراقية بمواصلة عملها لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته. حيث لا يمكن حل التحديات العاجلة التي يواجهها العراق إلا من خلال الحوار الجاد. حان الوقت الآن".

ووجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وإنهاء "ثورة عاشوراء" خلال مدة مقدارها ساعة واحدة، منتقدا بشدة الصدام المسلح الذي حدث بين أنصاره والقوات الأمنية، قائلا إن "القاتل والمقتول في النار".

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مقر إقامته بالحنانة في محافظة النجف، إنه "بغض النظر عن من بدأ الفتنة في الأمس فأنا أمشي مطأطأ الرأس، واعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث فالقاتل والمقتول في النار".

وفور انتهاء المؤتمر سارع انصار التيار الصدري بالانسحاب جماعياً من المنطقة الخضراء، التي تحولت لساحة قتال مباشر على مدار الليلة الماضية وهذا اليوم، حتى بدأ مؤتمر زعيم التيار الذي أوقف حالة المواجهة المباشرة.

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