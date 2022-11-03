واشنطن ترحب بتعهدات السوداني وتجدد التزامها بدعم العراق

شفق نيوز / هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني، على تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقل بلينكن، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "حرص الولايات المتحدة الأمريكية، على العمل مع حكومة وشعب العراق لتعزيز احترام حقوق الإنسان، وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة، ومعالجة أزمة المناخ".

وجدد الوزير الأمريكي، التزام الولايات المتحدة بـ"دعم العراق في تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش في العراق"، مرحباً بدعوة السوداني لـ"الإصلاحات وتعهده بمحاربة الفساد المستشري في البلاد".

وناقش بلينكن، والسوداني، التزامهما المتبادل بـ"اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته".