سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واشنطن ترحب بتعهدات السوداني وتجدد التزامها بدعم العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-11-03T14:25:39+0000
واشنطن ترحب بتعهدات السوداني وتجدد التزامها بدعم العراق

شفق نيوز / هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني، على تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقل بلينكن، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "حرص الولايات المتحدة الأمريكية، على العمل مع حكومة وشعب العراق لتعزيز احترام حقوق الإنسان، وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة، ومعالجة أزمة المناخ".

وجدد الوزير الأمريكي، التزام الولايات المتحدة بـ"دعم العراق في تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش في العراق"، مرحباً بدعوة السوداني لـ"الإصلاحات وتعهده بمحاربة الفساد المستشري في البلاد".

وناقش بلينكن، والسوداني، التزامهما المتبادل بـ"اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته".

related

الإطار التنسيقي خلال اجتماع بمنزل العامري: الأسبوع المقبل أقصى موعد لتمرير حكومة السوداني

Date: 2022-10-23 19:39:51
الإطار التنسيقي خلال اجتماع بمنزل العامري: الأسبوع المقبل أقصى موعد لتمرير حكومة السوداني

الحلبوسي يبحث مع تولر أهمية الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد

Date: 2021-03-24 18:21:05
الحلبوسي يبحث مع تولر أهمية الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد

"اقتصاد سلام بعد الحرب".. مستشاره: زيارة الكاظمي نقطة تحول في تاريخ العراق

Date: 2021-07-29 19:53:40
"اقتصاد سلام بعد الحرب".. مستشاره: زيارة الكاظمي نقطة تحول في تاريخ العراق

برلماني يكشف عن تعهدات قطعها السوداني بشأن الايزيديين وسنجار

Date: 2022-10-29 06:49:39
برلماني يكشف عن تعهدات قطعها السوداني بشأن الايزيديين وسنجار

وفد عراقي "مفاوض" يصل واشنطن تمهيداً لزيارة الكاظميّ

Date: 2021-07-20 15:22:42
وفد عراقي "مفاوض" يصل واشنطن تمهيداً لزيارة الكاظميّ

مهمة "محفوفة بالمخاطر".. كيف سيواجه السوداني ملف العلاقات الخارجية؟ 

Date: 2022-10-26 07:06:01
مهمة "محفوفة بالمخاطر".. كيف سيواجه السوداني ملف العلاقات الخارجية؟ 

السفيرة الامريكية تغرد من جديد عن حكومة السوداني وتحدد 5 نقاط لدعمها

Date: 2022-10-15 17:15:54
السفيرة الامريكية تغرد من جديد عن حكومة السوداني وتحدد 5 نقاط لدعمها

هوشيار زيباري بشأن الحوار الامريكي: القيادات العراقية تحتاج الى تبني مواقف شجاعة وجريئة

Date: 2021-07-22 14:28:08
هوشيار زيباري بشأن الحوار الامريكي: القيادات العراقية تحتاج الى تبني مواقف شجاعة وجريئة