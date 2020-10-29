واشنطن تدين هجمات "بني كعب" وتعزي "الشيخ علي فضالة"

شفق نيوز/ دانت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، يوم الخميس، الهجمات "الارهابية التي استهدفت قبيلة "بني كعب" في محافظة ديالى، مقدمة تعازيها الى شيخها علي فضالة الكعبي.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش ضد أبناء قبيلة بني كعب في ديالى في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضافت أن "هذه الهجمات تشكل دليلاً آخر على أن داعش ورغم ضعفها ما تزال تشكل تهديدًا لاستقرار وازدهار العراق والمنطقة"، مؤكدة "سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا العراقيين والتحالف الدولي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

واشارت في بيانها إلى أنها "تقدم تعازيها القلبية الحارة لعوائل الضحايا بما فيهم الشيخ علي فضالة الكعبي".

وشهدت قرية الخيلانية شمالي المقدادية امس الثلاثاء، عملية قتل لراعي جاموس وتفخيخ جثته وانفجارها على ذويه ما خلف 5 ضحايا جميعهم من اقاربه.