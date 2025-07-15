واشنطن تدين هجمات المسيّرات في العراق وتوجه رسالة عاجلة لبغداد

شفق نيوز- واشنطن/ بغداد

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، الهجمات الأخيرة بالطائرات المُسيّرة "المفخخة" في جميع أنحاء العراق، فيما طالبت حكومة محمد شياع السوداني، بمارسة سلطتها لمنع الجهات المسلحة من شن هذه الهجمات.

وبحسب بيان أوردته السفارة الأمريكية في بغداد، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "الولايات المتحدة، أدانت الهجمات الأخيرة بالطائرات المُسيّرة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك هجمات 14 و15 تموز/يوليو الجاري، على البُنى التحتية الحيوية في حقلي (خورملة) و(سرسنك) النفطيين في إقليم كوردستان العراق.

وطالبت السفارة، الحكومة العراقية بـ"ممارسة سلطتها لمنع الجهات المسلحة من شن هذه الهجمات على مواقع داخل أراضيها، بما في ذلك المواقع التي استثمرت فيها شركات عراقية ودولية لدعم مستقبل العراق".

وأضافت أن "هذه الهجمات غير مقبولة حيث أنها تُقوّض سيادة العراق وتُضرّ بجهوده في جذب الاستثمارات الأجنبية"، مشددة على ضرورة أن تحقق الحكومة العراقية بهذه الهجمات ومحاسبة من يقف خلفها".