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واشنطن تدين الهجوم على مقر للجيش العراقي في ديالى

Category: سیاسة

Date: 2022-01-21T18:13:30+0000
واشنطن تدين الهجوم على مقر للجيش العراقي في ديالى

شفق نيوز/ دانت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة، الهجوم الإرهابي على مقر الجيش العراقي في محافظة ديالى، والذي أسفر عن مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن العراقية. 

وذكر بيان للسفارة الامريكية في بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نحن نقف مع أصدقائنا وشركائنا العراقيين في مواجهة هذا العمل الإرهابي ونتقدم بتعازينا القلبية لعوائل القتلى".

وشن تنظيم داعش فجر اليوم الجمعة، هجوما استهدف مقر السرية الأولى- الفوج الأول من الفرقة الأولى للجيش العراقي في اطراف قرية أم الكرامي غربي ناحية العظيم 60 كم شمال شرق بعقوبة ما أدى إلى سقوط 11 ضحية من الجيش بينهم ضابط الى جانب تدمير الكاميرا الحرارية والاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية من قبل التنظيم.

وتعد المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين  والشاغرة امنيا اخطر واصعب بؤر الإرهاب الممتدة بين ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي يطلق عليها تسمية "امارة الشر" التي لازالت ولاّدة للتنظيمات الإرهابية ومنطلقا للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين.

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