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واشنطن تدين الهجوم "الإجرامي" على أربيل: عناصر النظام الإيراني يجب أن يحاسبوا

Category: سیاسة

Date: 2022-03-13T14:29:40+0000
واشنطن تدين الهجوم "الإجرامي" على أربيل: عناصر النظام الإيراني يجب أن يحاسبوا

شفق نيوز/ أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف اربيل عاصمة اقليم كوردستان الليلة الماضية والذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.

وقال السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر في بيان، إن "الولايات المُتحدة تدين الهجوم الإجرامي على أهدافٍ مدنيةٍ في أربيل"، مضيفا "لقد تبنّت عناصر للنظام الإيراني المسؤولية عن هذا الهجوم ويجب أن تُحاسَب على هذا الانتهاك الصارخ للسيادة العراقية والهجمات الإرهابية على ممتلكات المدنيين الأبرياء".

وتبنى الحرس الثوري الإيراني، يوم الاحد، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.

وأكد مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق، اليوم الأحد، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل العاصمة موقعاً مدنيا وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس ادعى ذلك.

ودعا المجلس الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الهجمات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وزيارة المكان المستهدف، والإعلان عن الحقائق أمام الرأي العام العالمي، واتخاذ موقف قوي إزاء هذا الهجوم.

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