واشنطن تدين القصف الإيراني: نقف مع قادة بغداد والاقليم  

شفق نيوز/ أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في اقليم كوردستان، مؤكدة دعمها لقادة بغداد والاقليم.

وقالت السفيرة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي، عبر تغريدة لها على موقع تويتر، "تُدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على اقليم كوردستان العراق اليوم"، داعية إيران إلى "التوقف عن مهاجمة جارتها العراق والشعب العراقي".

وأكدت أنه بلادها طتقف مع قادة في بغداد والاقليم وتدين هذه الانتهاكات للسيادة العراقية".

وفي وقت سابق، أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، يونامي، القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في إقليم كوردستان، داعية الجانبين العراقي والايراني الى حوار حول "الشواغل الأمنية".

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني عمليات القصف، وأشار إلى أنها استهدفت مقار ما وصفها بـ"جماعات ارهابية".

وأدان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني القصف، وقال إنه "يعد انتهاك لسيادة الاقليم".

وقال وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي، إن القصف الإيراني تسبب حتى الآن بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين نُقلو إلى المستشفى، موضحا "وجهنا المستشفيات بالدخول في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية.

وأسفر القصف أيضاً عن وفاة مواطن مدني من سكلن القضاء توفي بسبب توقف قلبه عن النبض بعد بدء القصف الإيراني، مبينا أن "الشخص المتوفى مدني من اهالي القضاء ويعاني من أمراض في القلب".