واشنطن تخلي موظفين إضافيين من سفارتها في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأحد، عن إخلاء عدد إضافي من موظفيها من العراق، في إطار الإجراءات الاحترازية نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية عقب تدخل الولايات المتحدة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في تصريح لقناة "الجزيرة"، إن موظفين إضافيين غادروا العراق إثر تصاعد التوترات الإقليمية.

وأضاف المتحدث، أن وزارة الخارجية الأمريكية تواصل مراقبة الوضع الأمني في العراق، مؤكداً أن السفارة الأمريكية والقنصلية العامة مفتوحتان وتعملان كالمعتاد.

وفجر اليوم الأحد، وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في "فوردو ونطنز وأصفهان"، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "دقيقة وناجحة".

فيما ردت إيران رسميًا عبر التلفزيون الحكومي بتحذير بأن جميع الأمريكيين العسكريين والمدنيين في المنطقة أصبحوا أهدافًا مشروعة، فيما قلّل مستشار البرلمان الإيراني مهدي محمدي من حجم الأضرار، مؤكداً إمكانية إصلاح المواقع المستهدفة.