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واشنطن تحدد موقفها من انتخاب رشيد وتكليف السوداني

Category: سیاسة

Date: 2022-10-13T17:52:58+0000
واشنطن تحدد موقفها من انتخاب رشيد وتكليف السوداني

شفق نيوز / أبدت السفيرة الأمريكية في بغداد، إلينا رومانوسكي، يوم الخميس، موقف الولايات المتحدة من انتخاب عبد اللطيف رشيد، رئيساً للجمهورية، وتكليف محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة.

وكتبت رومانوسكي، في تغريدة لها على تويتر: "نتطلع قدماً إلى علاقة تعاون مع الرئيس العراقي المنتخب حديثاً عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، لمواصلة العمل معاً جنباً إلى جنب، من خلال الحكومة الجديدة، لأجل خلق فرص العمل ومكافحة التغير المناخي وضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

ونجح مجلس النواب العراقي اليوم الخميس بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت بعد لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد بـ162 صوتاً فيما حصل منافسه الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتاً.

ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية بعد مضي عام على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلا أن الكتل السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتل البرلمانية الاكبر عدداً بتشكيل الحكومة.

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