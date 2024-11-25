واشنطن تحث على تشكيل "حكومة قوية" في إقليم كوردستان وتقر بوجود صعوبة

شفق نيوز/ دعت السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي، يوم الاثنين، إلى تشكيل حكومة "قوية" في إقليم كوردستان، مؤكدة أن استقرار الإقليم يساهم بشكل كبير في تعزيز قوة واستقرار الحكومة في بغداد.

وقال رومانوسكي في تصريح لوكالة شفق نيوز، "نثني على مسار انتخابات اقليم كوردستان حيث كانت سلسة نسبياً، وعبرت عن إجراءات ديمقراطية، ولم نشهد فيها إلا حالات نسبية قليلة من التلاعب او التزوير وحتى تلك الحالات تم رفضها والطعن فيها، وبالاضافة الى ذلك كانت نسبة المشاركة المتحققة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وأفضت إلى نتائج طبيعية عكست وجهات النظر المختلفة داخل إقليم كوردستان".

وأضافت: أن "العملية الانتخابية بحد ذاتها تمثل أحد وجهين، حيث أن الوجه الأول يتعلق بتنظيم الانتخابات وإجرائها، وقد تحقق ذلك بنجاح، أما الوجه الثاني يتمثل في تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة المواطنين الكوردستانيين الذين أدوا دورهم وعبروا عن آرائهم من خلال صناديق الاقتراع".

وتابعت: "الآن تقع المسؤولية الكاملة على عاتق الأحزاب السياسية المختلفة في اقليم كوردستان لتشكيل الحكومة، وهنا تكمن الصعوبة، لا سيما في خضم حالة من انعدام الثقة بين الاحزاب المختلفة بالاخص اشير الى الحزب الديمقراطي وكذلك أيضا الاتحاد الوطني، لكننا نشجع ونحث كل الأحزاب السياسية في الإقليم على السرعة الممكنة بتشكيل الحكومة خدمة للصالح العام وللشعب الكوردي".

ولففت رومانوسكي إلى أن "الشعب الكوردي يحتاج إلى حكومة قوية، وأن الحوارات مع الحكومة المركزية والتي تتعلق بالقطاع المالي والطاقة تحتاج الى حكومة قوية من اجل الوصول الى قرارات حاسمة، وهذا في صالح بغداد وأربيل، وصولاً إلى تصحيح المسار بين الطرفين.

كما أشارت السفيرة الأمريكية إلى أن "تشكيل حكومة قوية وبدون تأخير مهم جداً، حيث أن قوة اقليم كوردستان تساهم في تعزيز قوة حكومة المركز، بالاخص ان الأخيرة على أعتاب إجراء انتخابات العام المقبل".

وجرت يوم 20/10/2024، انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في أربع دوائر انتخابية، كما أعلنت نتائجها النهائية يوم 30/10/2024.

ووفقا للنتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعدا بعدد أصوات بلغ حوالي 809,197 صوتًا، مما يعزز موقعه كأكبر الأحزاب في البرلمان.

وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بـ 23 مقعدا عبر حوالي 408,141 صوتًا، فيما حصلت حركة الجيل الجديد على 15 مقعدًا بدعم من 290,991 صوتًا.

وحصل الاتحاد الإسلامي الكوردستاني على 7 مقاعد، بينما نال تيار الموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكوردستانية 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين وحركة التغيير مقعدًا واحداً وتحالف إقليم كوردستان على مقعد واحد أيضاً.