واشنطن تجدد التحذير من تشريع قانون الحشد الشعبي: يقوّي نفوذ إيران ويهدد سيادة العراق

شفق نيوز/ بغداد

جددت الولايات المتحدة الأميركية، عبر سفارتها في بغداد، يوم الأحد، قلقها من تمرير قانون الحشد الشعبي.

وذكرت السفارة الأميركية في بيان أن القائم بالأعمال ستيفن فاجن ناقش هذا الملف خلال لقائه بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، حيث عبّر عن "القلق المستمر للولايات المتحدة بشأن القانون.

وأضاف أن فاجن جدد التذكير بحديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، مما يهدد سيادة العراق".

جدد #القائم_بالأعمال فاجن خلال لقائه مع النائب الأول للبرلمان المندلاوي في 2 أب قلق الولايات المتحدة بشأن مقترح قانوني قوات الحشد الشعبي وهيئة الحشد الشعبي. كما ذكر الوزير روبيو، فإن تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، مما يهدد سيادة… pic.twitter.com/RURzenUjQZ — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) August 3, 2025

ويأتي التحذير الأميركي في ظل تعثر برلماني واضح في تمرير القانون، مع استمرار الانقسامات بين الكتل السياسية، خصوصاً داخل البيت الشيعي، ما دفع مصادر سياسية خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى التأكيد أن القانون سيتم ترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة.