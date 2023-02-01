واشنطن تتلقى "أدلة دامغة".. إيران تتداول دولارات العراق

شفق نيوز / كشفت صحيفة سعودية، يوم الأربعاء، عن حصول وزارة الخزانة الأمريكية، على أدلة دامغة بتداول إيران دولارات تسلمها العراق حديثاً من واشنطن، خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الأمريكيين يشعرون بأن بغداد تتعامل بعدم اكتراث مع تحذيراتهم الأخيرة للمؤسسات المالية العراقية التي تبيع وتشتري الدولار".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "الحكومة العراقية حاولت بناء جماعة ضغط أوروبي على الولايات المتحدة لتخفيف قيودها على مبيعات الدولار في العراق، لكن قنوات بغداد الدبلوماسية فشلت في تلك المساعي".

ونقلت عن مصادر عراقية، قولها إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حاول إنشاء (لوبي)، خلال زيارته الأخيرة لكل من باريس وبرلين الشهر المنصرم".

وأوضحت المصادر، أن حكومة السوداني تشعر بالقلق بأن أزمة الدولار ربما تنتهي بإسقاط الحكومة سريعاً، وأن القنوات التي اختارها السوداني لإقناع الأوروبيين بمساعدة العراق للضغط على واشنطن كانت ضعيفة وتقليدية".

وذكر مصدر آخر، قالت الصيحفة إنه مطلع على أجواء الحكومة، أن "فريق السوداني الصغير لا يضم أي خبير في الشأن الأوروبي، فيما جرى الاعتماد على موظفي السفارة العراقية في باريس ورجل أعمال مغمور لترتيب زيارة السوداني لباريس".