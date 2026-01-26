واشنطن تبلغ السوداني: حكومة تسيطر عليها إيران لن تضع مصالح العراق أولاً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناول عدداً من الملفات الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الوزارة في بيان، نُسب إلى نائب المتحدث الرئيسي تومي بيغوت، ونشر على موقعها الرسمي، إن روبيو أشاد بمبادرة حكومة العراق وقيادتها في تسريع عملية نقل واحتجاز إرهابيي تنظيم داعش إلى منشآت آمنة داخل العراق، في أعقاب حالة عدم الاستقرار الأخيرة في شمال شرق سوريا.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان قيام الدول بإعادة رعاياها الموجودين في العراق بسرعة وتقديمهم إلى العدالة.

وأشار إلى أن روبيو والسوداني تطرقا أيضاً إلى مداولات العراق المستمرة لتشكيل حكومة، مؤكدين التزامهما المشترك بضمان أن يتمكن العراق من تحقيق كامل إمكاناته كقوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط.

ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية الأميركي شدد على أن حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق الخاصة في المقام الأول بنجاح، ولا أن تُبقي العراق خارج الصراعات الإقليمية، ولا أن تُعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق.