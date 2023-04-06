واشنطن تستجيب لطلب عراقي يخص مخيم "الهول"

شفق نيوز/ استجابت السفيرة الامريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، يوم الخميس، لطلب عراقي يخص مخيم "الهول" للنازحين في سوريا، مؤكدة استعداد بلادها تقديم الدعم اللازم في ملف هذا المخيم الذي وصفته بأنه "ملف عراقي".

جاء ذلك خلال استقبال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم، في بغداد السفيرة رومانوسكي.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأعرجي بحث مع السفيرة الأمريكية، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي ، فضلا عن بحث ملف مخيمي الهول والجدعة، واستمرار التعاون بين بغداد وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشارت السفيرة الأمريكية، إلى أن مخيم الهول ملف عراقي، معربة عن استعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم للعراق في هذا الملف، بما يحقق أمن واستقرار العراق والمنطقة.

من جانبه، طالب الأعرجي، الولايات المتحدة، بتشجيع الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول، مشيرا إلى أن بعض الدول أقدمت على سحب رعاياها من المخيم، معربا عن تطلع العراق إلى حث بقية الدول على سحب رعاياها.

كما أكدت السفيرة الأمريكية، أن بلادها جادة في حثّ المجتمع الدولي على مساعدة العراق في إنهاء ملف مخيم الهول، وسحب من تبقى من الدول لرعاياها من المخيم.

ويضم مخيم الهول آلاف الأُسر النازحة اغلبهم من ذوي عناصر تنظيم "داعش" فروا من العراق بعد عام 2017 إثر استعادة الموصل ومناطق أخرى من سيطرة مسلحي التنظيم، فيما تم اعادة جزء منهم الى العراق وتحديدا الى مخيم "الجدعة"، فيما ترصد ما تبقى من العوائل الاخرى التي تنتظر تسوية اوضاعها وسط مخاوف من عدم اعادة تأهيل هذه العوائل أو تسلل مسلحي التنظيم عبرها الى الدول التي تعود اليها.