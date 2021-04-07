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واشنطن: العلاقة بين بغداد وأربيل شهدت تطورا باتجاه حل المشكلات

Category: سیاسة

Date: 2021-04-07T15:36:35+0000
واشنطن: العلاقة بين بغداد وأربيل شهدت تطورا باتجاه حل المشكلات

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، أن العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم شهدت تطوراً باتجاه حل المشكلات العالقة.

وذكر بلينكن، في تصريحات صحفية ضمن الحوار الاستراتيجي، الذي عقد مع نظيره فؤاد حسين، أن "اجتماع اليوم يأتي تأكيدا على علاقة الشراكة الوطيدة بين بغداد وواشنطن".

وأضاف أن "الحكومة العراقية ماضية لإرساء دعائم الديمقراطية، كما أنها كرّست لمبادئ الدستور من خلال منهاجها الحكومي".

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية، انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحَّاف، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأميركي انتوني بلينكن، افتتحا جلسة الحوار الاستراتيجي العراقي-الأميركيّ".

وتتضمن الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي، مناقشة قضايا تتعلق بالأمن والطاقة والاقتصاد، فضلا عن التعاون في مجال الثقافة والتعليم.

وهذه الجولة، هي الثالث من نوعها بين البلدين، إذ عقدت الأولى في حزيران الماضي، بينما الثانية خلال شهر آب من عام 2020.

وشملت الجولتان السابقتان، اتخاذ خطوات على طريق خفض القوات الأميركية، على وقع ضغوط متواصلة من أطراف سياسية مناهضة للوجود الأجنبي بشكل قاطع.

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