واشنطن.. السوداني يتفق مع "جنرال داينامكس" على تطوير تسليح العراق

شفق نيوز/ اتفق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال استقباله ، اليوم الثلاثاء، في واشنطن التي يزورها حاليا، مع شركة "جنرال داينامكس" الأمريكية، على قرب اطلاق مبادرات لتطوير القدرات العسكرية العراقية.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل مساء اليوم، (بتوقيت بغداد)، في مقرّ إقامته بالعاصمة واشنطن، وفد شركة جنرال داينامكس، التي تعد من كبريات الشركات الأمريكية لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضاف البيان، أنه جرى، خلال اللقاء، بحث التعاون مع الشركة، وذلك في إطار جهود الحكومة وخطواتها نحو إعادة بناء قدراتها العسكرية في مجال سلاح الدبابات والمدرعات، وكذلك التعاون لإنجاز ورشة كبيرة لصيانة وتطوير الدبابات؛ لجعلها تتلاءم مع الميادين والأجواء العراقية، كما جرى الاتفاق على إطلاق مجموعة من المبادرات مع هذه الشركة في القريب العاجل، التي تأتي ضمن خطط الحكومة لتطوير المؤسسة العسكرية ودعمها بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد التقى السوداني في البيت الأبيض أمس الاثنين الخامس عشر من نيسان الجاري.

وأكّد بايدن خلال اللقاء، التزام بلاده بحماية مصالحها ومصالح شركائها في منطقة الشرق الأوسط، وعزمها على تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.