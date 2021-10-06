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واشنطن: الانتخابات العراقية فرصة حاسمة للناخبين

Category: سیاسة

Date: 2021-10-06T16:26:25+0000
واشنطن: الانتخابات العراقية فرصة حاسمة للناخبين

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، أن الانتخابات المقرر إجراؤها في العراق يوم 10 تشرين الأول الجاري، "فرصة حاسمة للناخبين لتقرير مستقبلهم".

وكتب بلينكن في تغريدة له على تويتر: "انضممت اليوم إلى 11 وزيرا للخارجية في الاعتراف بانتخابات العراق المبكرة في 10 أكتوبر، كفرصة حاسمة للناخبين لتقرير مستقبلهم".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الشركاء الدوليين "حشدوا موارد كبيرة لتعزيز نزاهة الانتخابات العراقية".

يأتي ذلك عقب بيان صدر عن 12 دولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة البريطانية، وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والدنمار وفنلندا وكندا وأستراليا, رحبت خلاله باستعدادات مفوضية الانتخابات في العراق لإجراء الانتخابات في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وأنها  فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلِهم على نحوٍ ديمقراطي.

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