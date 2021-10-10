المفوضية تكشف نسبة المشاركة بالانتخابات في واسط وكربلاء

شفق نيوز / أعلنت مفوضية انتخابات واسط، يوم الأحد، نسبة وعدد المشاركين في عملية الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية، التي جرت في المحافظة.

وقال مدير المفوضية، حيدر كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة في محافظة واسط بلغ 45%"، مشيراً إلى أن "عدد المصوتين بلغ 348822، ونسبة الذكور كانت أعلى من الإناث".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، إغلاق جميع محطات الاقتراع العام في عموم العراق.

من جانبه، ذكر مدير إعلام مفوضية الانتخابات في محافظة كربلاء، رزاق الأسدي، لوكالة شفق نيوز، أن " نسبة المشاركة في الانتخابات العامة بالمحافظة بلغت ٤٤%".