سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المفوضية تكشف نسبة المشاركة بالانتخابات في واسط وكربلاء

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T18:46:34+0000
المفوضية تكشف نسبة المشاركة بالانتخابات في واسط وكربلاء

شفق نيوز / أعلنت مفوضية انتخابات واسط، يوم الأحد، نسبة وعدد المشاركين في عملية الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية، التي جرت في المحافظة.

وقال مدير المفوضية، حيدر كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة في محافظة واسط بلغ 45%"، مشيراً إلى أن "عدد المصوتين بلغ 348822، ونسبة الذكور كانت أعلى من الإناث".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، إغلاق جميع محطات الاقتراع العام في عموم العراق.

من جانبه، ذكر مدير إعلام مفوضية الانتخابات في محافظة كربلاء، رزاق الأسدي، لوكالة شفق نيوز، أن " نسبة المشاركة في الانتخابات العامة بالمحافظة بلغت ٤٤%".

related

"امتداد" تتوقع الفوز بخمسة مقاعد وسط احتفالات بذي قار

Date: 2021-10-10 18:04:31
"امتداد" تتوقع الفوز بخمسة مقاعد وسط احتفالات بذي قار

تعرّف على نسبة وعدد المشاركين بالانتخابات في ديالى

Date: 2021-10-10 19:14:50
تعرّف على نسبة وعدد المشاركين بالانتخابات في ديالى

مفوضية الانتخابات تكشف سبب حرمان منتسبي الحشد الشعبي من التصويت الخاص

Date: 2021-10-02 09:20:44
مفوضية الانتخابات تكشف سبب حرمان منتسبي الحشد الشعبي من التصويت الخاص

مفوضية الانتخابات: ننتظر زخماً جماهيراً في الساعات المقبلة

Date: 2021-10-10 07:09:58
مفوضية الانتخابات: ننتظر زخماً جماهيراً في الساعات المقبلة

بالزي المدني.. العمليات المشتركة تبدأ حملة تأمين اللافتات الانتخابية

Date: 2021-09-11 08:25:48
بالزي المدني.. العمليات المشتركة تبدأ حملة تأمين اللافتات الانتخابية

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين

Date: 2021-02-25 10:13:26
مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين

الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

Date: 2020-11-15 12:49:22
الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

الانتخابات العراقية.. "بطاقة الناخب تتوقف خلال 72 ساعة" ومعهد كوردي يعلق

Date: 2021-10-03 10:48:17
الانتخابات العراقية.. "بطاقة الناخب تتوقف خلال 72 ساعة" ومعهد كوردي يعلق