"واحد بغداد" يتوسع.. 8 زعماء يتنافسون على العاصمة

شفق نيوز – بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن أبرز الشخصيات السياسية التي سترشح بـ"رقم واحد" في قوائمها الانتخابية بالعاصمة بغداد، خلال الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك بعد غلق باب الترشيح، ما ضاعف عدد الأسماء التي حجزت هذا الرقم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أبرز المرشحين بالرقم واحد في العاصمة بغداد، هو رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عن تحالف الإعمار والتنمية، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس قائمة تحالف عزم، محمود القيسي".

وأضاف أن "المرشحين بالرقم واحد أيضاً، هم رئيس قائمة صادقون نعيم العبودي، ورئيس قائمة تحالف السيادة والمبادرة محمود المشهداني، ورئيس تحالف قوى الدولة عمار موسى الأسدي، ورئيس تحالف الأساس محسن المندلاوي".

واليوم الخميس، أغلقت مفوضية الانتخابات، باب تسجيل المرشحين، بعد أن رفضت تمديد الفترة، لتبدأ بعد ذلك الإجراءات الرسمية التي تخص المرشحين للانتخابات.

وكانت وكالة شفق نيوز، تناولت أواخر شهر أيار/ مايو الماضي، الزعامات التي ستخوض الانتخابات تحت "رقم واحد"، وفي حينها كانوا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف الأساس الوطني محسن المندلاوي.

يذكر أن الإطار التنسيقي قرر في 21 نيسان/ أبريل الماضي، الدخول إلى الانتخابات بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع، لتشكيل كتلة "الإطار التنسيقي" التي تضم جميع أطرافه.

وعن أسباب التركيز على بغداد، لفت النائب السابق، كاظم الصيادي، في تصريح لشفق نيوز الشهر الماضي، إلى أن "بغداد فيها تقريباً 69 مقعداً نيابياً، وبالتالي هي تعادل خمس محافظات من محافظات الوسط والجنوب، لذلك العمل فيها يكون مركزاً".

وكشف الصيادي، أن "معركة الانتخابات في بغداد هي 10% قضية تشريع وقوانين، والبقية عبارة عن استغلال السلطة والمال وشراء الأصوات والذمم حتى وصل سعر البطاقة الانتخابية الواحدة إلى مليون دينار، وفي بعض المناطق إلى 300 دولار أمريكي".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.