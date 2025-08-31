"واجهت بعض الأخطاء".. مفوضية نينوى تجري المحاكاة الثالثة في 142 موقعاً

شفق نيوز- نينوى

أعلنت مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى، يوم الأحد، عن إجراء المحاكاة الثالثة الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال مدير إعلام مكتب انتخابات نينوى، سفيان المشهداني، لوكالة شفق نيوز، إن "المحاكاة أُجريت في 142 موقعاً، بينها موقع في قيادة عمليات نينوى وآخر في داخل مكتب انتخابات نينوى، إضافة إلى 140 مركزاً موزعة في عموم المحافظة".

وأشار إلى أن "أكثر من ألف موظف من كوادر المفوضية شاركوا في العملية، فضلاً عن 150 منتسباً من قيادة عمليات نينوى ووزارة الداخلية".

وأضاف المشهداني، أن "المحاكاة شملت تجربة الأجهزة والبرمجيات الجديدة التي اعتمدتها المفوضية لاختبار آلية الإرسال واستخدام البطاقة البايومترية"، مبيناً أن "التجربة واجهت بعض التحديات والأخطاء الفنية لكن تم معالجتها بشكل فوري، وهو ما يعزز جاهزية المفوضية لتأمين عملية انتخابية ناجحة وشفافة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.

وتصدرت محافظة نينوى عملية تحديث سجل الناخبين على مستوى العراق، فيما أشارت التصريحات الرسمية إلى أن الأرقام النهائية تعكس جاهزية كبيرة للاستحقاق الانتخابي المقبل.