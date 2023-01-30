هيئة مكافحة الفساد تطيح بأربعة متهمين على صلة بـ"سرقة القرن"

شفق نيوز/ اعتقلت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق، مساء الاثنين، أربعة متهمين، وضبطت مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية وعقارات.

وجاء في بيان للهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة وإكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته، مشيرة إلى أن المتهمين هم المدير وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال".

وأوضحت أن العملية، التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم تبلغ (1.227.000.000) ملياراً ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار عراقي، و(556.900) خمسمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات و"مخشلات ذهبية" وبكمية كبيرة".

وأشارت إلى أن "من بين المضبوطات مستندات لـ(11) عقاراً، (9) منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ (3.600.000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها".

وأكدت أن "تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين".

ولفتت إلى "تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية".