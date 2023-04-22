هيئة المناطق الكوردستانية خارج الإقليم تطالب السوداني بوضع حد للاعتداءات على قرية "بلكانه"

شفق نيوز/ طالبت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بوضع حد للاعتداءات على المواطنين الكورد في قرية بلكانه في محافظة كركوك.

وجاء في بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، انه للاسف تتعرض منطقة سرگران وبالتحديد حدود قرية بلكانه التابع لمحافظة كركوك للاعتداء في اليوم الاول لعيد الفطر من قبل العرب الوافدين باستهداف المواطنين الكورد ويقلبون فرحة العيد الى الفوضى والاضطراب والتهديدات ومهاجمة الكورد من اصحاب الاراضي والحقول الزراعية.

واضاف البيان ان عمليات الهجوم والاحتلال وتدمير القرى تحصل حتى في عهد الحكومات التي جاءت بعد سقوط النظام السابق، لافتا انها تضع القضاء والعدالة في العراق أمام مسؤولية كبرى.

وطالب البيان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وضع حد لمثل هذه الاعتداءات لكي لا تتكرر كما هو جار في الوقت الحاضر.

كما طالب أن يكون الدستور والقوانين المعمولة أساسا لحل المشكلات، لأن الاعتداءات والتهديدات المسلحة لا تؤدي لمعالجة الجراح ولا تؤدي الى سكوت المواطنين الكورد في هذه المناطق عن تلك الأفعال.

وطمأن البيان جميع الأطراف ان الوضع الحالي امن بفضل مساعي المخلصين، مستدركا ان المادة 140 من الدستور هي المبدأ العام للمعالجة التامة للمشكلات.

وتابع أنه بهذا الصدد تتوجه الهيئة إلى المعنيين في رئاسة الجمهورية والوزراء والكتل الكوردية في بغداد ان يقوموا بكل امكانياتهم الدستورية لتفعيل هذه المادة الدستورية وكذلك تكثيف مساعيهم للتصدي لكل اختراق للقانون ولكل تجاوز.