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هيئة الحشد تكشف حقيقة رفعها دعوى ضد "العسكري"

Category: سیاسة

Date: 2020-12-28T15:37:07+0000
هيئة الحشد تكشف حقيقة رفعها دعوى ضد "العسكري"

شفق نيوز/ نفت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، رفعها دعوى قضائية ضد المتحدث باسم كتائب حزب الله "ابو علي العسكري".

وقالت في توضيح صدر، اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن "هيئة الحشد الشعبي تنفي اقامة مديرية الامن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم ( حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري)".

ودعت هيئة الحشد، وسائل الاعلام إلى ضرورة "التعامل مع المصادر الرسمية في تناول مثل هكذا اخبار ومعلومات".

وتداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، وثيقة تشير الى صدور مذكرة قبض بحق "ابو علي العسكري" اثر تغريدة له عبر موقع تويتر هدد خلالها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي.

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