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هيئة الاعلام والاتصالات تمنع "نجاح محمد علي" من الظهور الاعلامي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-22T15:37:03+0000
هيئة الاعلام والاتصالات تمنع "نجاح محمد علي" من الظهور الاعلامي

شفق نيوز/ قررت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الاحد، منع محلل سياسي من الظهور في وسائل الإعلام المحلية بسبب "إساءاته المتكررة".

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس المفوضين في الهيئة وجهّ بمنع ظهور واستضافة المحلل السياسي (نجاح محمد علي) في وسائل الإعلام كافة؛ وذلك لتصريحاته غير المسؤولة والمسيئة التي أطلقها عبر إحدى المحطات الفضائية العراقية المرخصة".

واعتبرت ان تصريحاته هذه "من شأنها أن تشجع في التحريض على الكراهية والعنف، الأمر الذي قد يسهم في زعزعة الاستقرار المجتمعي، وتهديد السلم الأهلي للبلد".

واكدت الهيئة ان نجاح محمد علي سبق وان "استخدم عبارات وألفاظ مسيئة وعمم الأحكام وكال التهم دون الاستدلال إلى وثائق أو مصادر رصينة".

واشارت الى قرارها جاء "بهدف تنظيم أشكال التعبير وحمايته وبما لا يسمح بالتحريض على العنف أو الكراهية واللا تسامح العرقي أو القومي أو الديني أو الفكري، وكل ما يؤدي إلى تغذية النزاعات والصراعات وصنع الأزمات من خلال استخدام وسائل الإعلام".

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