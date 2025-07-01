"هيكلية الحشد" على طاولة البرلمان العراقي قريباً

شفق نيوز - بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، يوم الثلاثاء، عن تطورات قانون هيكلية الحشد الشعبي، متوقعاً تمريره في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وقال عنوز، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون هيكلية الحشد الشعبي خلال شهر رمضان"، مشيراً إلى أن "القانون سيكون من أولويات المجلس في الفترة المقبلة".

وأضاف أن "القراءة الثانية والتصويت على القانون سيتمان خلال الجلسات القادمة، نظراً لأهمية هذا التشريع ضمن حزمة القوانين المعروضة أمام البرلمان حالياً"، لافتًا إلى أن "هناك عدداً من القوانين المهمة الأخرى التي يجب إقرارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".

وأشار إلى أن "قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، والذي تم سحبه من قبل الحكومة في وقت سابق، سيُعاد إرساله إلى البرلمان بعد التصويت على قانون الهيكلية".

وكان البرلمان العراقي قد قرأ القانون الجديد أول مرة يوم الاثنين 24 آذار 2025، بعد أن سحبت الحكومة العراقية قانوناً سابقاً يحمل اسم قانون "الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".

وسحبت الحكومة العراقية، في 11 آذار 2025، مشروع القانون من مجلس النواب بهدف تعديله بسبب خلافات سياسية، ووسط ضغوط أميركية بأن تخضع الحشد الشعبي للحكومة.